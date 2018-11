Deel dit artikel:













Terugkijken: NH Events bij de Droomautodag op circuit Zandvoort Foto: NH Events

ZANDVOORT - Zondag was het weer zover. Op het circuit van Zandvoort werd de jaarlijkse familiedag voor gezinnen met een chronisch ziek kind gehouden. Een evenement waarbij de kinderen mochten meerijden over het circuit in prachtige auto’s.

NH Events was er live bij, geniet met de video hierboven nog eventjes na.