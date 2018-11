Kamerleden zetten minister onder druk over aanleggen geluidsscherm A1

NAARDEN - Er gloort een sprankje hoop voor de bewoners naast de A1 in Naarden: Tweede Kamerleden Matthijs Sienot en Rutger Schonis van D66 hebben gisteren minister Cora van Nieuwenhuizen onder druk gezet over het plaatsen van een geluidsscherm. Eerder bleek uit een reportage van NH Nieuws dat de geluidsnormen grof worden overschreden.

De Kamerleden willen van de verkeersminister weten of de verhalen kloppen dat Rijkswaterstaat de situatie bij Naarden "goedkoop" wilde oplossen. Daarbij zien zij wel wat in het idee van omwonende Pieter de Boer om een geluidswal aan te leggen, dat aan een kant bedekt is met zonnepalen.

Rijkswaterstaat zou dit echter als commerciële activiteit beschouwen; als het zou worden aangelegd, moet de gemeente Gooise Meren huur betalen.

Lees ook: Roep om geluidsschermen langs snelwegen in 't Gooi: "Elke nacht wakker"

Dit vinden Sienot en Schonis belachelijk. "Hierdoor raken mogelijke koppelkansen bij het terugdringen van geluidshinder juist uit zicht." De twee politici van D66 zouden graag zien dat de "zonnegeluidswal" bij het Naarderbos zou dienen als proefproject waarvan, bij succes, andere plaatsen met geluidsoverlast van zouden kunnen profiteren.

Ze hopen dat de gemeenten en omwonenden eruit kunnen komen en dat het geluidsoverlast zo minder wordt.

NH Nieuws liet met Prinsjesdag de buurt aan het woord over de geluidsoverlast: