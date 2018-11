Tóch een sinterklaas- of kerstcadeau: helden Mans en Jan knappen kinderfietsjes op

ZWAAG - Mans Semler en Jan Kooijman uit Zwaag knappen samen kinderfietsen op om deze gratis weg te geven aan minderbedeelden als cadeau voor Sinterklaas en kerst. De actie loopt al drie weken storm.

"Tientallen hebben gereageerd", vertelt Jan die samen met Mans de actie op poten zette. Geïnteresseerden kunnen zich bij Jan melden. Hij heeft inmiddels ruim 70 belangstellenden op zijn lijst staan. "Vanuit Zwaag tot Enkhuizen stromen de aanmeldingen binnen."

Niet alleen de woonkamer, maar ook de tuin, zolder en schuur van Mans staan vol met kinderfietsen. Ze zijn overrompeld door de animo. "Ik zit zelf bij de voedselbank en ik zie hoeveel mensen er in armoede leven", zegt Mans. Al 30 jaar sleutelt hij hobbymatig aan fietsen. Hij is afgekeurd om te werken. "Mijn beroep is eigenlijk brood- en banketbakker. Maar mijn leraar zei vroeger al: jij houdt van vieze handen."

Donaties

Door een oproep op Facebook te plaatsen, krijgen Jan en Mans veel kinderfietsen gedoneerd. Zo komen er aanstaande week nog een stuk of vijftien binnen. Jan: "Zelfs in Lelystad is er iemand die ons idee voor de actie wil overnemen!"

Tot en met 10 november kunnen er kinderfietsen worden gedoneerd voor reparatie. In samenwerking met Kinder Kledingbank Hoorn zullen de fietsen eind november worden uitgedeeld.