Monumentenstatus voor markante televisietoren Hilversum komt dichterbij

HILVERSUM - De kans dat de markante televisietoren in Hilversum een monumentenstatus krijgt, wordt steeds groter. Het college van burgemeester en wethouders wil eraan werken om het volgend jaar voor elkaar te krijgen.

Het onderwerp is door het college opgenomen in de begroting van 2019, zo ontdekte de Hilversumse PvdA-fractie. De partij stelde in september voor om van de toren een monument te maken, zodat deze niet onverhoopt kan worden gesloopt. Daarnaast zou de politieke partij graag zien dat de toren wordt opengesteld voor het publiek.

Maar dat laatste is niet zo gemakkelijk te regelen. "Het gebouw is geen eigendom van de gemeente", legt Joop Lahaise van PvdA Hilversum uit. "Doordat het in particulier bezit is, zullen we in gesprek moeten met de eigenaar om te vragen of er iets anders mee kan worden gedaan." Lahaise dacht aan het realiseren van een restaurant of platform op de toren. "Het is immers het hoogst denkbare uitzicht van Noord-Holland. Al moet het geen pretpark worden."

De toren, gebouwd tijdens de Koude Oorlog en daarom nog uitgerust met een schuilkelder voor het kabinet, is uniek vanwege zijn vierkante vorm. Lahaise: "Er wordt gezegd dat het is gedaan als verwijzing naar architect Willem Dudok." De televisietoren zou volgend jaar al een monumentenstatus kunnen hebben. Joop Lahaise hoopt dat het geen meerjarenplan wordt. "En daarna zou het mooi zijn als er ooit meer mensen van kunnen genieten."