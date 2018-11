18-jarige Noor rent de marathon van New York voor zieke vriend Koen

ZANDVOORT - Ze heeft maandenlang getraind en zondag is het zover. Dan rent Noor Winkeler haar eerste marathon, dwars door New York. Ze hoopt per kilometer honderd euro op te halen voor een goede vriend van de familie, Koen Heringa.

Koen woont sinds vier jaar in zorgcentrum Nieuw Unicum in Zandvoort. Hij lijdt aan de ziekte Multiple Sclerose (MS), een zenuwziekte. Koen en de familie Winkeler zijn al jaren goed bevriend.

4200 euro

Bij elkaar hoopt Noor straks ruim 4.200 euro aan Nieuw Unicum te kunnen overdragen, zodat ze daar een nieuw apparaat voor bewegingstherapie kunnen kopen, waar Koen en de andere bewoners profijt van hebben. "Ik ren graag voor Koen, omdat hij een heftig verleden heeft gehad en ik doe het voor niemand liever dan voor hem. Ik wil hem graag steunen", vertelt Noor, op visite bij Koen in Zandvoort.

Koen is erg onder de indruk van het feit dat Noor dit voor hem doet. "Ik ben 'flabbergasted'." Hij is zelf helemaal gek van New York en is er in het verleden talloze keren geweest. "De stad heeft zo'n speciale 'vibe'." Hij zal Noor zondag via een speciale app op zijn telefoon tijdens het hardlopen volgen. "Ze gaat het zeker halen, ze heeft haren op haar tanden", lacht hij.

Noor heeft inmiddels ruim 2.500 euro opgehaald. Ze hoopt op zondag de ruim vierduizend euro bij elkaar te hebben. Meer informatie over haar marathon in New York en haar steun aan Koen is hier te vinden.