Forse stijging parkeertarieven: parkeren in centrum Amsterdam straks 7,50 per uur

AMSTERDAM - (AT5) De gemeente Amsterdam wil de parkeertarieven in de stad flink gaan verhogen. Vanaf april 2019 moeten de prijzen in met name de binnenstad een stuk hoger gaan liggen. Parkeren in het centrum gaat dan 7,50 euro kosten.

Dat is een verhoging van 2,50 euro per uur. Maar ook in de gebieden buiten het centrum is parkeren straks niet goedkoop. Zo moet er rondom het Vondelpark straks 6 euro per uur worden betaald.

Leefbaar houden

De gemeente neemt deze maatregelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en de (binnen)stad toegankelijk te houden. "Dit zijn flinke tariefverhogingen en daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar het is noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en om te zorgen voor meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen", aldus verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma.

De maatregel is onderdeel van een breder pakket dat de gemeente inzet om de binnenstad te ontlasten. Bewoners en bezoekers worden zo gestimuleerd om op een anderen manier binnen en naar de stad te reizen.

Door de verhoging van de tarieven kan de gemeente de komende jaren 400 miljoen euro extra investeren in nieuwe trams, metro's, groene bussen en de infrastructuur van het openbaar vervoer. Het voorstel voor de verhoging wordt op 22 november besproken in de gemeenteraad.



De nieuwe parkeertarieven zoals het gemeentebestuur die voor ogen heeft:

De verhoging is bewust stadsbreed ingevoerd. Zo gaan bezoekers van de Pijp ook 4,50 euro per uur betalen. Dit doet de gemeente om de verhoudingen tussen de gebieden in stand te houden en zo een waterbedeffect, waarbij iedereen gaat parkeren in een gebied in de buurt dat veel goedkoper is, te voorkomen.

Verruiming bezoekersregeling

Tegenover de verhoogde parkeertarieven staat wel een verruiming van de bezoekersregeling. Deze wordt nu verruimd naar 40 uur per maand. Dit geldt ook voor de stadsdelen waar de regeling nu nog voor maar maximaal 10 of 30 uur geldt. Door de regeling kunnen bezoekers voor half tarief parkeren.