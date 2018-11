Van der Vaart denkt aan stoppen: "Het is mooi geweest"

AMSTERDAM - Het lijkt erop dat Rafael van der Vaart aan zijn laatste seizoen als profvoetballer bezig is. De Noord-Hollander begon bij Ajax en speelde tijdens zijn fraaie loopbaan ook nog voor onder andere Real Madrid en Tottenham Hotspur, maar denkt het profvoetbal na dit seizoen vaarwel te gaan zeggen.

"Ik speel dit jaar nog en dan denk ik dat ik stop, absoluut", tekent de Deense krant BT op uit de mond van de voetballer. "Dan is het mooi geweest. Ik heb in de top gespeeld en dat is nu niet meer zo. Dat heb ik al een tijdje geleden geaccepteerd. Je weet het nooit in het voetbal, maar ik heb het gevoel dat dit mijn laatste jaar is.”

Wat hij na zijn voetbalcarrière precies gaat doen, weet hij nog niet. "Dat gaan we zien. Ik heb mijn televisiewerk nog in Nederland en dat vind ik erg leuk. Als je een goede naam hebt, kun je altijd werk krijgen. Misschien als coach. Maar ik heb een aantal slechte ervaringen met trainers gehad en ik wil niet dat spelers over me denken, zoals ik heb gedaan met enkele oefenmeesters", aldus Van der Vaart, die afgelopen maand na de wedstrijd Nederland-Duitsland (3-0) afscheid een officieel afscheid kreeg als international.

Polman

De middenvelder heeft handbalster Estavana Polman als vriendin. Polman heeft een aflopend contract bij haar club Esbjerg. "Ik volg haar. Als zij vertrekt, dan ga ik mee", is Van der Vaart resoluut.