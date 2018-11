Inwoners Anna Paulowna opgepast: gevaarlijke bijtschildpad vermist

ANNA PAULOWNA - Er wordt een bijtschildpad vermist in Anna Paulowna. En dat is niet geheel ongevaarlijk, want een dergelijke schildpad kan namelijk met gemak een vinger afbijten.

Een andere bijtschildpad werd gisteren al binnengebracht bij Vogelopvang De Paddestoel, maar later overgebracht naar de Schildpaddenopvang. "De eigenaar is er twee kwijt, eentje loopt dus nog los rond", aldus beheerder Gerard van Wijk.

Vogelasiel De Paddestoel bracht de bijtschildpad in beeld:



'Extra voorzichtig'

De tweede schildpad vinden kan nog knap last worden. "Ze hebben krokodillenhersenen: eerst bijten, dan denken", vertelt Gerard."De dieren kruipen in de modder en dan zijn ze lastig te herkennen. Mensen moeten dus extra voorzichtig zijn, want ze kunnen met gemak een eend doodbijten. Zelf het dier oppakken is af te raden. Het beste kun je de dierenambulance bellen."

Een ander probleem is dat een bijtschildpad sprekend lijkt op een gewone schildpad. "Voor een leek is het verschil haast niet te zien, bijtschildpadden zijn alleen wat 'robuuster' en hebben een lange staart", aldus Gerard.

Lastige dieren

Hoe de twee bijtschildpadden zijn ontsnapt is vooralsnog niet duidelijk. Maar het zijn lastige dieren om in een kooi of bak te houden, aangezien ze goed kunnen klimmen en bijten.