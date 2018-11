Volkstuinders in Huizen bouwen vrolijk aan nieuw clubgebouw

HUIZEN - De tuinders van Volkstuinders Vereniging Huizen zijn helemaal blij. Ruim een jaar na de verwoestende brand wordt er gebouwd aan een nieuw clubgebouw. "Hier staat een gelukkig man", vertelt voorzitter Hans van der Veen.

"Het gaat gebeuren: eindelijk na maanden van voorbereiding kunnen we nu kijken naar een pandje dat over twee weken staat. En dan kunnen we aan de binnenkant gaan inrichten", aldus de trotse voorzitter.

Wat was de situatie een jaar geleden anders, toen hun clubgebouw helemaal afbrandde. Het vuur was in de wijde omtrek te zien. "Ongelooflijk grote vlammen", beschreef Hans de brand toen. Hij denkt er nog vaak aan terug. "Als ik m'n ogen dicht doe, dan beleef ik de nacht zo weer opnieuw. Het was heel heftig."

Er volgde een jaar van keihard werken, waarin iedereen meehielp. Nu wordt er dan eindelijk aan een nieuw onderkomen gebouwd. "Het wordt veel groter en mooier. Met een winkel, grote kantine en opslag voor de spullen."

Toch heeft de brand diepe indruk gemaakt en de vereniging zal de brand nooit vergeten. Als herinnering hebben ze de twee totaal verbrande tractoren bij de ingang een plekje gegeven. "Het stukje wat ons blijft herinneren aan hetgene dat we hebben meegemaakt. Het staat hier nu als een icoon."