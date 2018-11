ODIN-doelman: "Kort nachtje, kwart voor zes ging de wekker"

HEEMSKERK - Het is vermoedelijk een zware dag voor ODIN-doelman Barry van Dijk. De keeper won gisteravond met zijn ploeg met 1-3 bij eredivisionist FC Emmen en dus stond hem een gezellige terugreis en een warm welkom in Heemskerk te wachten. Het werd daardoor een kort nachtje voor de keeper, die deze ochtend weer vroeg uit de veren moest.

"We waren om half twee op de club en daarna moesten we natuurlijk nog even de kantine in", vertelt Van Dijk."Toen was ik kwart over twee thuis. Vervolgens stond ik om kwart voor zes alweer naast mijn bed, kwart voor zeven mocht ik weer beginnen." Kon de doelman dan geen vrij krijgen van zijn werk? "Nee, dat zat er niet in. We zitten in de wisseldiensten, dus ik moest gewoon aflossen."

Zaterdag rond 23.00 uur is de loting voor de achtste finales van de KNVB-beker. Ook het kleine ODIN'59 gaat dus in de koker bij de laatste zestien clubs van Nederland. Wie hoopt Van Dijk in de volgende ronde te treffen? "Een topploeg zou mooi zijn. Het zou gaaf als je Ajax of Feyenoord loot. Anders AZ, dat zit natuurlijk bij ons in de regio. Voor iedereen bij de club is dat leuk."