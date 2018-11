Deel dit artikel:













Mogelijk steekwapen gebruikt bij overval op pakketbezorger Weesp

WEESP - Er heeft vanochtend een overval plaatsgevonden op een pakketbezorger in de Torenstraat in Weesp. De politie is op zoek naar twee daders van tussen de 25 en 30 jaar oud.

Er zijn nog weinig details bekend, maar het is zekere dat de berovers spullen uit de auto van de bezorger hebben gestolen. Ook is er misschien een stweekwapen gebruikt. In een bericht op Burgernet roept de politie getuigen op zich te melden en ook op Twitter is het signalement van de daders gedeeld. Een van de daders droeg een grijze joggingsbroek met een zwarte jas. De ander droeg ook een zwarte jas. Mensen die de verdachten zien kunnen 112 bellen.