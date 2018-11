De Peiling: D66 wil milieu redden door maximumsnelheid te verlagen

NOORD-HOLLAND - Verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen is voor regeringspartij D66 een optie als maatregel om snel CO2 uitstoot te verminderen. Vind jij dat een goed idee of een slecht plan?

Klimaatakkoord

D66-fractievoorzitter Rob Jetten deed zijn voorstel om de maximimsnelheid te verlagen woensdagavond in een debat over het klimaatakkoord. GroenLinks-voorman Jesse Klaver was er snel bij om de verlaging van de maximumsnelheid toe te juichen: "Ik kijk er ontzettend naar uit.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz zegt dat het voor haar partij "geen optie” is.

Meer doen

Het kabinet doet volgens milieuorganisatie Urgenda te weinig om de uitstoot van het broeikasgas CO2 tegen te gaan en begon een rechtzaak tegen het kabinet. De rechtbank stelt Urgenda in het gelijk en draagt de staat op om de uitstoot van broeikasgassen al in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Ondanks allerlei initiatieven is de CO2-uitstoot niet gedaald sinds 1990.

Kolencentrales sluiten

Een andere maatregel die snel voor minder CO2-uitstoot zorgt is het sluiten van kolencentrales. Dat is volgens D66 voorman Jetten inderdaad ook 'een hele voor de hand liggende maatregel’. Maar als het daarmee niet lukt om de milieudoelstellingen te halen is het verlagen van de maximumsnelheid voor D66 een optie.

Wat is het effect?

Verlaging van de maximumsnelheid zorg er voor dat auto's per gereden kilometer minder brandstof verbruiken. Onderzoeksbureau CE Delft heeft berekend dat het verlagen van de maximumsnelheid voor personenauto's naar 80 kilometer per uur op termijn voor 30 procent minder CO2-uitstoot zorgt. Een minder drastische snelheidsverlaging leidt tot minder reductie.

Wat vind jij?

Wat vind jij van het voorstel van D66 om bij het beperken van de CO2-uitstoot ook naar de maximumsnelheid op de snelwegen te kijken? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.