'Gemeenten moeten regie energietransitie nemen'

NOORD-HOLLAND - Gemeenten moeten zelf de regie in handen nemen als het gaat om energietransitie. Dat zegt voormalig politiek leider van de PvdA Diederik Samsom, die zich inzet voor het halen van de klimaatdoelstellingen in de bebouwde omgeving.

Dat betekent dat gemeenten de bewoners gerust moeten stellen, zegt Samsom: "Het grootste gevaar is dat we de regie uit handen geven en dat bewoners in paniek raken. Dat we bewoners het signaal geven: u moet echt nu uw cv-ketel weggooien en u moet naar de Gamma rennen voor glaswol."

De gemeenten moeten volgens Samsom nu vooral kijken wat er op wijkniveau kan. Zo kunnen zij onderzoeken of de energievoorziening kan worden aangepast. In samenspraak met bewoners kan bepaald worden hoe het energieverbruik omlaag kan en hoe de gemeente de omgeving beter in kan richten. "Dat is ook de grote kans van deze energietransitie. De grote verbouwing kan onze steden duurzamer maar ook veel mooier maken."

Bouw Woon Leef gaat deze week over de energietransitie en de rol die gemeenten daarin hebben.

Bekijk hier de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef: