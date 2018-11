Medewerker kinderopvang staat terecht voor bezit kinderporno en ontucht minderjarige

BUSSUM - Morgen behandelt de rechtbank van Utrecht de zaak tegen een ex-medewerker van een kinderdagverblijf in Bussum. De 50-jarige Marijn R. staat terecht vanwege het bezit en verspreiden van kinderporno. Daarnaast zou hij tussen 1991 en 1995 seks hebben gehad met een meisje dat toen nog geen 12 jaar was.

R. heeft bekend dat hij 'kinderporno keek', maar tot nu toe heeft hij de ontucht met het meisje altijd ontkend. Omdat hierover nog veel vragen waren, besloot de rechtbank vorig jaar dat er meer onderzoek van deskundigen nodig was. Nu deze onderzoeken zijn afgerond, zal het OM haar strafeis bekendmaken.

Lees ook: ‘Verdachte kinderporno bekende ontuchtelijke handelingen met meisje’

Na een tip van de Amerikaanse autoriteiten kwam justitie op het spoor van R. Uit het onderzoek bleek dat de man uit Soest grote hoeveelheden kinderporno op zijn computer had staan. Zijn aanhouding op 31 januari 2017 leidde tot grote onrust bij ouders van onder andere kinderdagverblijf ‘t Mouwtje in Bussum, waar hij als pedagogisch medewerker werkte.

Lees ook: Ouders reageren geschokt tijdens informatiebijeenkomst over kinderpornozaak

Tegelijk met de bekendmaking, kwamen er vanuit ouders en medewerkers signalen naar boven dat ze al eerder hadden aangegeven "geen goed gevoel" te hebben bij de man. De vrees dat R. zich aan meerdere kinderen had vergrepen was groot. De zaak Robert M., de man die jarenlang meerdere kinderen misbruikte op een aantal crèches in Amsterdam, lag nog vers in het geheugen.

Lees ook: Robert M. definitief veroordeeld tot 19 jaar en tbs

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er op de kinderdagverblijven echter geen strafbare feiten boven tafel gekomen. Wel was de aanhouding van R. aanleiding voor een (inmiddels) volwassen vrouw om opnieuw aangifte te doen van ontucht. Tussen 1991 en 1995 was R. regelmatig haar oppas en zou hij met haar seksuele handelingen hebben verricht. In die periode was de aangeefster 8 tot 11 jaar oud. Destijds was er ook al melding bij de politie gedaan, maar dat heeft toen niet tot een veroordeling geleid.

Lees ook: Kinderopvangmedewerker met kinderporno op pc vrijgelaten, maar met gebiedsverbod

Marijn R. loopt sinds juli 2017 gewoon weer rond. Wel heeft hij een behandeling ondergaan en heeft hij een gebiedsgebod opgelegd gekregen.