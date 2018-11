Getuigen gezocht na zoveelste schietpartij Johan Huizingalaan

AMSTERDAM - In augustus zijn de horeca en winkels aan de Johan Huizingalaan al het doelwit geweest van beschietingen en handgranaten, en begin september was het weer raak. Dit keer is een mediterraans restaurant het slachtoffer van een brutale schietpartij.

De beschieting vond in de nacht van 6 op 7 september plaats, rond 03.00 uur. Op bewakingsbeelden is te zien dat de dader via de achterkant van het restaurant aan komt lopen met in zijn linkerhand een pistool met een geluidsdemper. De man richt het wapen op de achterdeur, maar er blijkt iets mis te zijn waardoor het niet pistool afgaat.

Vervolgens loopt de man weg, om even later terug te komen met het wapen in zijn rechterhand. Hij schiet al rennend meerdere kogels door de ruiten van het restaurant en verdwijnt daarna uit beeld.

Signalement

Het gaat om een lange man met een slank postuur. In de nacht van het voorval droeg hij een donker regenjack, waarschijnlijk een spijkerbroek, donkere sportschoenen, zwarte handschoenen en een zwarte bivakmuts.

De politie is momenteel aan het onderzoeken of er mogelijk een onderling verband is tussen de schietpartij en de andere gebeurtenissen in de straat. Ze roepen mensen op om zich te melden als ze in de nacht van 6 op 7 september iets opvallends gezien of gehoord hebben.