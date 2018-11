Vermiste man (76) uit Nieuw-Vennep weer terecht

NIEUW-VENNEP - Een 76-jarige man die sinds gisteravond vermist werd, is terecht.

De man was vertrokken uit een verzorgingstehuis en niet meer teruggekomen. Vandaag meldt de politie dat de man in goede gezondheid is aangetroffen.

Eerder stond bij dit bericht de naam en foto van de vermiste man. Om privacyredenen zijn deze inmiddels weggehaald.