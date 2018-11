Aantal restwarmteprojecten bij datacenters neemt toe

NOORD-HOLLAND - Sinds de Nederlandse datacenters vorig jaar hun restwarmte 'gratis' hebben aangeboden aan de samenleving zijn er veel nieuwe restwarmteprojecten rond datacenters gestart. De sector geeft aan dat door deze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven er zo’n 600 honderd kiloton minder CO2-uitstoot is.

Met name het laatste halfjaar is het aantal nieuwe datacenter-restwarmteprojecten in een stroomversnelling geraakt en worden in veel regio’s in ons land al resultaten geboekt. Op dit moment is een meerderheid van de Nederlandse datacenters inmiddels actief betrokken bij een restwarmte-initiatief.

Een en ander staat in het rapport 'Datacenter Restwarmte & Innovatie 2018' van de Dutch Data Center Association (DDA), de brancheorganisatie van datacenters in Nederland.

Succesfactoren

Als succesfactoren worden genoemd dat projecten rendabel zijn, dat er gebruik wordt gemaakt van multi-inzetbare warmtenetten, er constructief wordt samengewerkt door betrokkenen, en dat men soms gewoon moet 'doen'. De overheid heeft een belangrijke rol bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden die de projecten succesvol kunnen maken.

Een eerste aandachtspunt is de nieuwe BENGregeling, de bijna energieneutrale gebouwen, die in 2020 van kracht wordt. In deze regeling wordt restwarmte van datacenters niet gezien als hernieuwbare energie. Zou dat wel het geval zijn dan zou volgens de overkoepelende brancheorganisatie DDA naar schatting 1 miljoen woningen verwarmd kunnen worden met de restwarmte van datacenters.

Positiever

De DDA is positiever over de vorderingen voor het gebruik van datacenter-restwarmte dan een jaar geleden. Toen stelden de bij de brancheorganisatie aangesloten datacenters voor het eerst hun restwarmte publiekelijk 'gratis' beschikbaar.

Er zijn inmiddels vijftien Nederlandse projecten waarbij gewerkt wordt aan hergebruik van datacenter-restwarmte, zo blijkt uit het rapport van de DDA.