Gemeenten werken aan hergebruik kledinggrondstoffen

ZAANSTAD - Nederlanders kopen jaarlijks gemiddeld 46 kledingstukken en gooien er 40 weg. Dat is zorgelijk omdat al dat textiel een impact heeft op het milieu en omdat de kwaliteit van 'fast fashion' vaak niet goed genoeg is om tweedehands te verkopen. De grondstoffen zijn wel bruikbaar en daarom werken verschillende gemeenten uit de Metropoolregio samen met een duurzaam textielbedrijf.

Zo begon de gemeente Zaanstad die samenwerking in 2017 met Wieland uit Wormerveer. Daar maken ze gebruik van een machine die Fibersort heet. Die sorteermachine kan de vezelsamenstelling van afgedankt textiel vaststellen en sorteren. Het label blijkt namelijk niet altijd de juiste informatie te bevatten. Door de machine wordt dus ook onverkoopbaar textiel beschikbaar als grondstof voor nieuwe producten.

Met het sorteren van de kleding hoopt de gemeente toe te werken naar een circulaire economie. Er wordt nog onderzocht hoe het textiel na het sorteren het best verwerkt kan worden.

Bekijk hier hoe de Fibersort werkt (tekst loopt door onder de video):

Metropoolregio

In de Metropoolregio Amsterdam wordt, volgens de Amsterdam Economic Board, jaarlijks zo'n 36,5 kiloton textiel aangeboden als afval. Dat komt neer op ongeveer 15 kilo per inwoner per jaar. Daarvan wordt nu nog 15 procent circulair verwerkt. Het is onduidelijk wat er precies met de overige 85 procent gebeurt. De gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam werken daarom aan een intentieverklaring voor transparantie in de textielketen.