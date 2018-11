Overval op tankstation Zaandam: 'Dader opvallend snel gevlucht'

ZAANDAM - De politie is nog steeds op zoek naar de dader van een overval op een tankstation in Zaandam. De overval, waarbij een medewerker met een steekwapen gedwongen werd geld af te geven, vond plaats in de avond van 15 mei.

Op camerabeelden is te zien dat de man rond 19.50 uur lopend aankomt bij het tankstation, waarna hij een zak snoep pakt en deze op de toonbank legt. In plaats van zijn portemonnee haalt hij vervolgens echter een steekwapen tevoorschijn waarmee hij een medewerker dwingt om geld in een plastic tas te stoppen.

Als dit gedaan is grist de overvaller de tas weg en gaat hij er snel lopend weer vandoor. "Wat heel erg opvallend is, is dat de overvaller al is gevlogen, terwijl de politie twee minuten na de melding van de medewerkster ter plaatse is," vertelt politiewoordvoerster Wendy Boudewijn. Het kan dus dat de man een vluchtauto in de buurt had staan.

Signalering

Het gaat om een getinte man van rond de 20 jaar die ongeveer 1 meter 70 lang is. Hij heeft een slank postuur en droeg op de avond van de overval een jogging vest, een zwarte broek, een zwarte pet, zwarte gympen met witte zolen en een zonnebril.