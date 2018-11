Enorm succes breekt Dickens in Muiden op: evenement gaat niet door

MUIDEN - Juist het enorme succes van Dickens in Muiden zorgt er nu voor dat het evenement dit jaar niet kan doorgaan. Er is een groot tekort aan parkeerplaatsen en de veiligheid kan niet worden gegarandeerd als er 10.000 bezoekers door de vestingstad lopen.

Dat meldt de organisatie 'tot haar grote spijt'. Net als in 2017 zouden veel bezoekers hun auto niet kunnen parkeren, zegt ze op Facebook. "Volgens berekeningen zal er een tekort van 1.800 parkeerplaatsen zijn."

Ze vervolgt: "Een ander probleem is het aantal bezoekers. Het is niet te doen om naar schatting 10.000 bezoekers in de vesting rond te laten lopen en tegelijkertijd te zorgen voor een goede doorgang voor hulpdiensten bij eventuele calamiteiten." Het is volgens de organisatie simpelweg niet te doen. "Bij de voorbereiding hebben we intensief samengewerkt met de Gemeente Gooise Meren en we danken hen dan ook voor hun inzet en actieve meedenken."

'Te klein voor zoiets groots'

Het evenement zou op 15 december zijn. Vorig jaar werd het voor het eerst gehouden en toen werd de organisatie verrast door het succes. Er zou voor 2018 een oplossing komen om het parkeerprobleem op te lossen: "We hebben gezocht naar een oplossing, maar het is gewoon niet haalbaar. Muiden is te klein voor zoiets groots."