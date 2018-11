Metaalwerkers staken: 'We willen waardering'

KOOG AAN DE ZAAN - Een betere CAO, een loonstijging en goede voorstellen om werk en privé te kunnen combineren; daar hebben tientallen metaalwerkers in de provincie het werk vandaag voor neergelegd. Met een zogenoemde 'Metaalmars' eisen ze dat werkgevers over de brug komen.

Het rommelt al langer in de metaalsector. Het is de derde keer dat metaalwerkers uit de regio meedoen aan een lange reeks van stakingen, aldus FNV.

Heel Nederland

Niet alleen in Noord-Holland wordt er gestaakt. Door heel Nederland zijn verschillende stakingen. Waaronder bij TN in Veenendaal waar de medewerkers staakten vanaf zondagavond 28 oktober tot dinsdagavond de 30ste. Ook bij verschillende metaalbedrijven rond Hoogezand werd het werk neergelegt.



Silvia Kaas, bestuurder van FNV Metaal verklaart: "Werknemers willen waardering voor hun werk en verwachten dat terug te zien in een nieuwe en goede cao voor de metalektro".

De eindstreep halen

Onderdeel van de eisen van de vakbonden is onder andere een generatiepact, zodat jongeren weer een vaste baan krijgen in de sector. Een andere eis is dat ouderen gezond de eindstreep kunnen halen en hun kennis kunnen overdragen.