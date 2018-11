Deel dit artikel:













'Gestrande' Texelse veerboot De Schulpengat toch aangekomen in Gent Foto: NH Nieuws / Matthijs Gemmink

TEXEL - TESO-veerboot De Schulpengat is vanmorgen vroeg dan toch aangekomen in de haven van Gent. Gisteren werd bekend dat het schip, dat onderweg is naar de sloop, noodgedwongen voor anker moest in Vlissingen.

De Schulpengat zou via het Oostgat langs de Walcherse kust naar Terneuzen varen om daar via één van de sluizen en het Kanaal naar Gent te gaan. Totdat gisteren bleek dat er in Gent geen kanaalloods beschikbaar was. Lees ook: Voormalige Texelse veerboot Schulpengat vast in Vlissingen Inmiddels heeft de Schulpengat toch haar laatste 'rustplaats' bereikt, en zal daar gesloopt worden. Trouwe dienst

De Schulpengat moest na 26 jaar trouwe dienst bij veerdienst TESO het bedrijf verlaten. Omdat veerboten eigenlijk na 25 dienstjaren vervangen moeten worden, was het de bedoeling de veerboot al in 2015 met 'pensioen' te sturen. Uiteindelijk voer de boot in 2017 de laatste tocht. NH Nieuws was er bij toen het schip voor de laatste keer de haven verliet: 💬 Whatsapp ons!

