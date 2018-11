Burgemeester Bergen sluit pand na vondst harddrugs

BERGEN - Burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Bergen heeft aan de Dreef in Bergen een drugspand gesloten.

In de woning aan de Dreef is door de recherche een grote hoeveelheid harddrugs, bestemd voor de handel, aangetroffen. "Dit is volstrekt ontoelaatbaar en omwille van de veiligheid in de buurt heeft de burgemeester besloten tot sluiting van de woning voor een periode van zes maanden", aldus het bericht van de gemeente. Stichting Kennemer Wonen, de eigenaar en verhuurder van het pand, is hierover geïnformeerd.

Vijf mannen uit Alkmaar en Bergen werden al in september aangehouden voor deze zaak. Ze worden verdacht van de handel in drugs. Vier van hen zitten nog vast. De politie doorzocht toen zes woningen in onder meer Alkmaar, Sint Pancras en Bergen.