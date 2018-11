Verkeersovertreding in Heemstede eindigt in achtervolging

HEEMSTEDE - In Heemstede heeft vannacht een achtervolging plaatsgevonden. De politie probeerde een man aan te houden vanwege een verkeersovertreding.

De man had hier geen boodschap aan en koos het hazenpad, waarop de politie de achtervolging inzette.

De achtervolging eindigde in een parkeergarage aan de Cruquiusweg. De bestuurder heeft hier zijn auto achtergelaten en de benen genomen richting de Glipperweg.

In de omgeving is gezocht naar de man, maar hij is niet meer aangetroffen. Bij de achtervolging heeft een van de betrokken politieauto's een tik gehad, waardoor deze moest worden weggesleept.