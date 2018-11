Monnickendam opgeschrikt door twee autobranden

MONNICKENDAM - Een onrustige nacht in Monnickendam. Hier brandden twee auto's compleet af voor de deur van een rijtjeshuis.

Rond 03.00 uur werden bewoners van Jan Persijnlaan opgeschrikt door twee keiharde knallen. Toen ze naar buiten keken, stonden er twee auto's in de brand.

Waarschijnlijk is de brand ontstaan bij de grotere auto en is deze later overgeslagen naar de tegenover geparkeerde kleinere auto. De auto's zijn totaal uitgebrand en de politie doet onderzoek.