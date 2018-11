ODIN-spelers na 'magische bekeravond' terug in Heemskerk: "Historisch voor club"

HEEMSKERK - Een warm onthaal voor de voetballers van ODIN'59. Na de bekerstunt woensdagavond tegen FC Emmen (1-3) werden de Heemskerkers met veel feestgedruis ontvangen.

Bij de spelers, trainers en supporters heerst er vooral nog ongeloof. Richard Plug, trainer van de dorpsclub, zegt: "Dit is misschien wel historisch voor ODIN", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Het is ontzettend onwerkelijk. Je hebt altijd kans, maar die acht je natuurlijk niet zo groot", aldus Plug.

Lees ook: In beeld: Heemskerkers vieren feest in Emmen



Ook Nigel Hardenberg die twee treffers mocht maken geniet volop. "Dit is een magische avond. Maar dat kan je wel zien", wijst hij naar de jubelende supporters. "En dat je twee doelpunten maakt, had ik niet durven dromen. Een onvergetelijke avond."

Volgende ronde

De supporters kijken ondertussen reikhalzend uit naar de loting. "Ik hoop op Ajax. Of toch Feyenoord", zegt iemand. Een ander: "Nee, Ajax. Dat is mijn cluppie, en zou geweldig zijn."