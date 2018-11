Gemeente Hoorn verscheurt 42 parkeerbonnen na verwarring over gratis zones

HOORN - De gemeente Hoorn gaat 42 parkeerbonnen verscheuren die afgelopen zondag zijn uitgeschreven tijdens de koopzondag. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Tijdens de zogenoemde 'superkoopzondag' kon in een aantal straten gratis geparkeerd worden, maar op sommige plekken ook niet. Dat zou volgens ondernemers en politici verwarring geven. Ondanks die kritiek hield een meerderheid van de gemeenteraad toch vast aan het besluit, want verkeersborden zouden duidelijkheid geven.

Tips

Nu komt de gemeente daar toch op terug. "Achteraf gezien was waarschuwen beter geweest dan ook bekeuren", aldus verkeerswethouder Samir Bashara. "De mensen die wel een bekeuring hebben gekregen ontvangen een brief met uitleg dat ze niet hoeven te betalen. En het verzoek of ze ons tips willen geven hoe wij het nog duidelijker kunnen aangeven." Lees ook: Koopjesjagers parkeren straks gratis aan rand binnenstad Hoorn

René de Boer uit Hoorn is een van de 42 automobilisten die opgelucht adem kunnen halen, nu de gemeente de parkeerbonnen die afgelopen zondag zijn uitgeschreven gaat verscheuren. "Ik geloof graag dat er borden stonden, maar heb die helaas over het hoofd gezien", zegt De Boer tegen de krant. "En een simpele tip hoe je misverstanden kunt voorkomen is eenvoudig, plak gewoon een briefje op de parkeerautomaat waar wel en niet betaald moet worden."

Succes

Ondanks het bekeuring-debacle was de eerste gratis parkeeractie om het centrum aantrekkelijker te maken voor consumenten "een groot succes", aldus verkeerswethouder Bashara.