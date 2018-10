Secretaris ODIN'59: "Wij zijn allemaal euforisch over wat ons is overkomen"

EMMEN - Joop de Vries van ODIN'59 kan zijn geluk niet op na de bekerwinst van zijn club op FC Emmen. Woensdagavond wonnen de Heemskerkers met 3-1 van de ploeg uit de eredivisie: "Het is te gek voor woorden wat we vanavond meemaken."

De secretaris van de derde divisieclub had het helemaal niet verwacht. "Ik heb steeds gezegd: 'Als we tien keer tegen Emmen spelen, zullen we negen keer verliezen en misschien een keer winnen. En misschien is dat de eerste keer wel.' Nou, dat is dus gebeurd."

"Volstrekt unieke ervaring"

Op het veld en in de kleedkamer was het een groot feest. "De mensen van Emmen zijn natuurlijk heel teleurgesteld. Maar bij ons is de sfeer heel uitgelaten. De jongens hebben uitgebreid feestgevierd bij het uitvak, waar ze ook helemaal uit hun dak zijn gegaan. Ze hebben zeker nog een kwartier op het veld rondgerend om het feestje te vieren met elkaar. Ze zijn nu nog in de kleedkamer aan het feesten. En wij zijn hier allemaal euforisch over wat ons is overkomen. Dit is voor ons ook een volstrekt unieke ervaring."

Laatste zestien

"Kan je het je voorstellen: we zitten bij de laatste zestien van Nederland", gaat De Vries verder. "Ik ga niet zeggen dat we van iedereen kunnen winnen. Eerlijk gezegd hadden wij niet verwacht dat we nog een ronde verder zouden komen. Dit is fantastisch."

Lees ook: ODIN'59 stunt tegen FC Emmen

Hopen op een mooie loting

Nu hoopt De Vries op een thuisduel of een uitwedstrijd tegen een aansprekende tegenstander. "Onze eigen accommodatie is bijna onmogelijk. Ook vanwege de lichtinstallatie. Het is een mogelijkheid om dan bij Telstar te spelen. Maarja, AZ-uit zou natuurlijk ook prachtig zijn. Een Noord-Hollandse derby. Ook voor de supporters, om de hoek, een prachtige ervaring. We laten het nu eerst even bezinken. Dan gaan we maandag - na de loting - eens even heel goed kijken hoe we dit gaan aanpakken."

Baas bellen

"We gaan een hele gezellige terugreis beleven vannacht. Ik hoorde die jongens zeggen dat ze hun baas gaan bellen dat ze morgen vrij willen hebben. Het is te gek voor woorden wat we vanavond meemaken", besluit De Vries.