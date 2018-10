Simpele bekerzege van Ajax op Go Ahead Eagles

AMSTERDAM - Zonder al te veel moeite heeft Ajax zich geplaatst voor de achtste finales van de KNVB-beker. In de Johan Cruijff ArenA werd Go Ahead Eagles met 3-0 verslagen door doelpunten van David Neres, Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar.

Binnen een minuut kwam Ajax al bijna op voorsprong. Een voorzet van Vaclav Cerny, die na ruim een jaar zijn rentree maakte in het eerste, van links werd echter door niemand binnengelopen. Snel daarna was Labyad twee keer dicht bij een treffer.

Neres opent de score

Toch duurde het nog relatief lang totdat de Amsterdammers op voorsprong kwamen. Dat gebeurde in de 35e minuut. Neres werd weggestuurd door Labyad, speelde zijn directe tegenstander uit en schoot hard raak met rechts: 1-0. Kort daarna besliste Labyad de wedstrijd al. Huntelaar lobte de bal naar hem toe, waarna de linksbuiten via de benen van doelman Hobie Verhulst scoorde.

Huntelaar trefzeker

Na rust was Ajax heer en meester. Dat leverde veel kansen op, maar slechts één keer was het raak. Huntelaar pikte zijn doelpuntje mee na een vlot lopende aanval. De assist kwam op naam van Rasmus Kristensen. In de slotfase bekroonde Dani de Wit zijn invalbeurt bijna met een goal, maar hij kopte van dichtbij over.

Zaterdagavond is de loting voor de achtste finales van de KNVB-beker.

Opstelling Ajax: Lamprou; Kristensen, Schuurs, Blind (Dolberg/75), Bakker; Schöne, Neres, Van De Beek (De Wit/64); Cerny (De Ligt/64), Huntelaar, Labyad

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate; Baas (Bliek/78); Stans, Bakx (Langedijk/63), Overgoor; Navratil (Büttner/72), Verheydt, Dzepar