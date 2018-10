Apollo komt in laatste kwart tekort tegen Dordrecht

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo hebben woensdagavond niet weten te winnen van Dordrecht. De ploeg van Patrick Faijdherbe kon lang mee met de Dordrechters, maar moest in het laatste kwart zijn meerdere erkennen: 81-95.

De start was goed van de Amsterdammers, die aan het eind van het eerste kwart een 19-16 voorsprong hadden. Ook het tweede kwart ging gelijk op. Na twintig minuten spelen stond er dan ook een 38-35 stand op het scorebord.

Vanaf dat moment was Dordrecht echter de betere. Na afloop van het derde kwart hadden zij hun voorsprong te pakken (64-67), waarna zij in het laatste kwart Apollo niet meer in de wedstrijd lieten komen. De laatste tien minuten werden met 17-28 gewonnen door Zuid-Hollanders, waardoor de eindstand 81-95 was.

Achtste

Het was de tweede verliespartij voor de Amsterdammers, die door de nederlaag de achtste plaats op de ranglijst innemen. Komende zaterdag (19.45 uur) gaan ze op bezoek bij Feyenoord Rotterdam, dat momenteel op de laatste plaats staat.