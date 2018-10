Voormalige Texelse veerboot Schulpengat vast in Vlissingen

TEXEL - TESO-veerboot Schulpengat, die vanmorgen voor de laatste keer vertrok uit de haven van Texel, ligt op dit moment voor anker in Vlissingen. De boot is op weg naar Gent om daar gesloopt te worden

De Schulpengat zou via het Oostgat langs de Walcherse kust naar Terneuzen varen om daar via één van de sluizen en het Kanaal naar Gent te gaan.

Eind van de middag werd duidelijk dat er geen kanaalloods beschikbaar was. Uit nood ging de Schulpengat voor anker op de Rede van Vlissingen. De sluispassage in Terneuzen was voorzien om 20.45 uur. Pas morgen zal de Schulpengat haar laatste reis kunnen vervolgen.

De Schulpengat moest na 26 jaar trouwe dienst bij veerdienst TESO het bedrijf verlaten. Omdat veerboten eigenlijk na 25 dienstjaren vervangen moeten worden, was het de bedoeling de veerboot al in 2015 met 'pensioen' te sturen. Uiteindelijk voer de boot in 2017 de laatste tocht.

Geboren op de Schulpengat

Het schip kwam in 1991 officieel in de vaart bij TESO. Toen de Dokter Wagemaker kwam, werd het als tweede schip alleen nog ingezet op drukke dagen of bij onderhoudsbeurten. Na de komst van de Texelstroom was ook die rol voorbij.

Wat rest zijn de herinneringen, zoals die van Jolanda, die haar dochter Katja ter wereld bracht op de Schulpengat. Bekijk hier een uitgebreide fotoreportage van 26 jaar De Schulpengat.

NH Nieuws was er vanochtend bij toen het schip voor het laatste keer de haven verliet: