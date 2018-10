Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Cel en tbs voor zware mishandeling Hilversumse (47) in eigen woning Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Een 33-jarige man is vandaag door de rechter in Lelystad veroordeeld tot twee maanden celstraf en tbs voor de zware mishandeling van een 47-jarige Hilversumse, in februari van dit jaar. Ook moet de man haar een flinke schadevergoeding betalen.

De Hilversumse werd in de nacht van 5 op 6 februari in haar woning extreem zwaar toegetakeld. Haar belager - een bekende - stompte haar in haar gezicht, wurgde haar en probeerde haar te verkrachten, zo luidde de aanklacht van het Openbaar Ministerie. In de week daarvoor probeerde hij haar te chanteren door met publicatie van een seksvideo te dreigen als ze niet met hem naar bed zou gaan. Lees ook: 47-jarige vrouw zwaar mishandeld door bekende: verdachte aangehouden Volgens het de officier van justitie mag het een wonder heten dat de vrouw nog leeft. "Zonder dat een vriend van haar naar de woning was gekomen en zonder medisch ingrijpen was de dood van aangeefster zonder meer ingetreden", zei hij tijdens de zaak. Ontoerekeningsvatbaar

Omdat de man door drugsgebruik en psychische problemen ontoerekeningsvatbaar is verklaard, legt de rechtbank hem voor de zware mishandeling tbs op. De twee maanden cel die hij voor de chantage opgelegd kreeg, heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het slachtoffer ondervindt nog altijd lichamelijke en psychische gevolgen van de mishandeling. Omdat ze daardoor niet kan werken en dus niet voor haar eigen inkomen kan zorgen, heeft de rechtbank de dader ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim een ton. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003