AZ bekert verder na overwinning tegen Venlo, rentree Stengs

ALKMAAR - Het is AZ eindelijk weer eens gelukt om een overwinning te boeken. De ploeg van John van den Brom was na drie nederlagen op rij te sterk voor VVV-Venlo in de beker. Mats Seuntjens en Oussama Idrissi zorgden voor de Alkmaarse goals, terwijl Calvin Stengs vijf minuten voor tijd mocht invallen.

Het was een teleurstellend begin in Alkmaar, waar er in het eerste bedrijf niet veel grootse dingen gebeurden. De ploeg van Van den Brom was sterker in de openingsfase, maar tot grote kansen kwam het niet. Speldenprikjes werden er wel uitgedeeld. Zo kwam de eerste doelpoging van de wedstrijd van de voet van Oussama Idrissi, terwijl ook Thomas Ouwejan het probeerde met een schot van afstand.

Veel meer gebeurde er niet in de eerste helft. Des te verrassender was het dat het in de tweede helft binnen een minuut raak was. Spits Seuntjens rondde een bal van Guus Til goed af.

Kansen op meer

Vanaf dat moment begon AZ meer kansen te creëren. Onder andere Idrissi was dichtbij een treffer. VVV-doelman Lars Unnerstall zorgde er echter voor dat zijn ploeg niet direct tegen een 2-0 achterstand aan keek. Even later was het Fredrik Midtsjø die de 2-0 op zijn voet had, maar oog in oog met Unnerstall schoot hij op de benen van de doelman.

Idrissi

Nadat Idrissi meermaals had nagelaten om de score uit te bouwen, was het vijf minuten voor tijd toch raak voor de aanvaller. De jeugdinternational slalomde door de verdediging en na een één-tweetje met Midtsjø rondde hij bekwaam af.

Rentree Stengs

De wedstrijd was daarmee gespeeld en dat was voor coach Van den Brom een mooie mogelijkheid om Stengs in te brengen. De aanvaller, die vorig seizoen in de allereerste wedstrijd van het seizoen geblesseerd uitviel en sindsdien geen officiële wedstrijd meer speelde voor AZ 1, viel in voor Idrissi. Hij had dé kans om zijn rentree te bekronen met een doelpunt, maar Unnerstall stond in de weg toen Stengs mocht aanleggen voor een penalty. De overwinning kwam uiteraard niet meer in gevaar, waardoor AZ doorbekert naar de achtste finale.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjø, Koopmeiners, Til; Gundmundsson (Van Rhijn/82), Seuntjens (Druijf/85), Idrissi (Stengs/88)

Opstelling VVV: Unnerstall; Rutten, Röseler, Kum (Seuntjens/65), Borgmann; Van Bruggen, Post, Van Ooijen (Opoku/79); Grot, Joosten (Mlapa/65), Samuelsen