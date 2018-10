Tweeduizend zombies en monsters griezelen in Monnickendam

MONNICKENDAM - Griezels, zombies en monsters kwamen massaal naar de Grote Kerk. Het was het vertrekpunt voor een griezeltocht door het centrum van Monnickendam. Voor de veertiende keer op rij was het een griezelig succes: tweeduizend angsthazen en horrorliefhebbers kwamen samen voor een avondje gillen.

Volgens de organisatie was het ook dit jaar weer een geslaagd evenement. Simon Verbeek is van de werkgroep die de griezeltocht organiseert en voor de gelegenheid loopt hij over straat in een skeletenkostuum. "Ja, ik ben luchtig gekleed" aldus Verbeek. De griezeltocht bestrijkt een afstand van 2,5 kilometer en onderweg wemelt het van de skeletten, spoken en hekseen. "Er zijn 31 acts die zich allemaal vrijwillig inzetten" zegt organisator Verbeek tevreden: "Ik ben op inspectie geweest: en ik heb onderweg al veel gegil gehoord en daar doen we het allemaal voor!"