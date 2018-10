Deel dit artikel:













Zaanse agent ontmaskert grote Amerikaanse drugsbende tijdens vakantie Foto: Shutterstock

ZAANSTAD - Een Zaanse agent die vakantie vierde in Florida heeft zijn Amerikaanse collega's een grote dienst bewezen. Toen hij een Amerikaanse simkaart in zijn toestel plaatste, ontving hij plotseling foto's en video's van een grote hoeveelheid henneptoppen. "Nick, good price for you!"

Opvallend, want de betreffende agent heet geen Nick, zo schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. Wat blijkt;de betreffende agent had stomtoevallig het oude nummer van een drugsdealer gekregen. Toen hij het toestel met de nieuwe simkaart aanzette, ontving hij onmiddellijk foto's van de berg wiet, met het aanbod om de drug voor een vriendenprijs over te nemen. Hoewel mediwiet legaal mag worden verkocht, is de handel in marihuana voor recreatief gebruik nog altijd verboden in de Sunshine State. En dus deelde de Zaanse politieman het door hem ontvangen aanbod met zijn Amerikaanse collega's. Die waren 'zeer blij' met de informatie en hebben 'het telefoonnummer en het gesprek overgenomen'. Inmiddels heeft de Amerikaanse politie rechercheteam op de zaak gezet, om zo 'een grote drugsbende op te rollen'. "De collega heeft zelfs nog voorgesteld om nog eens die kant op te gaan voor een aanvullende verklaring", schrijft de politie onder het bericht. 💬 Whatsapp ons!

