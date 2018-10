Ajax-vrouwen compleet weggevaagd door oppermachtig Lyon

LYON - De Ajax-vrouwen hebben een kansloze avond beleefd tegen Lyon, een grootmacht in het vrouwenvoetbal. Nadat de heenwedstrijd al in 0-4 voor de Fransen eindigde, werd de ploeg van Benno Nihom tijdens de return met maar liefst 9-0 geklopt.

Het werd al snel duidelijk dat de vrouwen van Lyon niets aan het toeval over wilden laten. Nadat Ajax-keepster Lize Kop in de eerste minuut al een belangrijke redding verrichtte, werd zij in de vierde minuut alsnog geklopt. Delphine Cascarino kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de bal fraai in de linkerhoek: 1-0.

Het bleek het begin van een zware avond voor de Noord-Hollandse ploeg. Binnen tien minuten maakte Cascarino haar tweede, doordat ze een voorzet vanaf de linkerkant simpel binnen kon tikken. Nog voordat er twintig minuten verstreken waren, vergrootte Wendie Renard de marge zelfs naar 3-0. Ze schoot een rebound vanaf dichtbij hard achter Kop.

Lyon loopt verder uit

Nadat Lyon via een van richting veranderde vrije trap van Griedge M’Bock Bathy ook de vierde treffer van de avond nog voor rust binnnenwerkte, liep de stand na rust nog veel verder op. Ada Hegerberg kopte via de rug van Line Røddik de 5-0 binnen en M’Bock Bathy zorgde met haar tweede doelpunt van de avond voor de 6-0. Na een voorzet vanaf de rechterkant maakte Amel Majri nog de 7-0, voordat M’Bock Bathy met haar derde treffer voor de 8-0 tekende. Het slotakkoord was voor Lucy Bronze, die in de allerlaatste seconde van de wedstrijd de 9-0 binnenkopte.

Daar bleef het uiteindelijk bij en zo eindigde het Champions League-avontuur van ploeg van Nihom in een pijnlijke avond in Frankrijk. Komende zondag kunnen zij zich revancheren voor deze nederlaag. Dan spelen de Ajax-vrouwen een thuisduel voor de competitie tegen Achilles '29. Dat duel begint om 14.30 uur.