Onze man op Texel: Nieuw natuurgebied in het hart van het eiland

TEXEL - Het moet het grootste weidevogelgebied van Nederland worden: de polder Waalenburg in het hart van Texel. Boerderijen zijn gesloopt en de boeren en hun vee hebben elders op Texel nieuwe plekken gekregen. Boswachter Jerome van Abbevé van Natuurmonumenten verheugt zich op het voorjaar. "Het mooiste zou zijn als de kemphaan weer terug zou keren, dat is mijn droom."

Vrachtwagen en tractoren met enorme aanhangers rijden af en aan met grond. Grote draglines zijn druk bezig met het uitgraven van een brede vaart die om het gebied Waalenburg aangelegd wordt. "Zo kan het water dat uit het achterland komt rond het natuurgebied geleid worden. In dat water zit kunstmest, afvalstoffen en resten van bestrijdingsmiddelen die je niet in het gebied wil hebben", legt boswachter Jerome uit. "En het grondwater in het natuurgebied laten we bijna een meter stijgen. Zo hopen we op het ontstaan van weidegebied met bijzondere bloemen en de terugkeer van vogels als de grutto, kieviet en uiteindelijk ook de kemphaan."

Hij is gepassioneerd natuurbeschermer, Jerome van Abbevé. De twintiger won vorig jaar de baan als boswachter op Texel in programma Boswachter gezocht bij SBS 6. Een jaar loopt-ie nu op Texel rond. De natuurbelangen botsen wel eens met die van de agrariërs.

Op sociale media wordt hij wel eens uitgescholden. Nooit recht in zijn gezicht. "Als ik met mensen in gesprek raak, komen we er wel uit. Maar ook de boeren die hier onteigend zijn en van wie de boerderij gesloopt is, zijn niet boos of ontevreden. Eigenlijk kunnen ze hun bedrijf op die nieuwe plek veel beter uitoefenen. De grond bleek hier helemaal niet zo geschikt voor agrarische activiteiten."

In maart 2019 moet Natuurgebied Waalenburg klaar zijn. Nieuwe natuur? "Eigenlijk niet" zegt Jerome. "De agrarische bedrijven zijn er eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog en de Ruilverkaveling gekomen. Maar lang daarvoor was het al natuur en liepen er schapen rond."

Op de plek waar nu nog de verlaten stolpboerderij De Voorzorg staat komt een nieuw modern informatiecentrum. Dat de karakteristieke boerderij gesloopt moet worden kwam Natuurmonumenten ook weer op veel kritiek te staan. Weer een stukje oud Texel weg. Jerome begrijpt de kritiek. "De boerderij ziet er vanaf de weg ook prachtig uit, maar hij was zo verwaarloosd en ook vaak verbouwd, dat het veel te duur zou zijn om de boerderij te restaureren."