Politie waarschuwt IJmuidenaren voor klusjesmannen 'met hoge nood'

IJMUIDEN - IJmuidenaren moeten alert zijn op klusjesmannen die aanbellen met de vraag of ze gebruik mogen maken van het toilet. In de meeste gevallen gaat het niet om bonafide klusjesmannen met hoge nood, maar om oplichters die op jacht zijn naar portemonnees en andere waardevolle eigendommen.

Dat meldt de politie IJmond op Facebook, nadat er de laatste tijd opvallend veel meldingen zijn binnengekomen van IJmuidenaren die klusjesmannen aan de deur kregen met het verzoek of ze even mochten plassen. Bij een melding heeft de politie kunnen vaststellen dat de betreffende klusjesman iemand is die vaker in beeld is geweest voor babbeltrucs.

IJmuidenaren wordt gevraagd alert te zijn, maar ook oudere plaatsgenoten over de bedoelingen van malafide klusjesmannen in te lichten. "En mocht u toch dubieuze mensen met hoge nood aan de deur krijgen, laat ze niet binnen, onthoud het signalement, probeer daar waar mogelijk een kenteken van een voertuig te noteren en bel ons."