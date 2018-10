Seuntjens in de spits bij AZ, Stengs op de bank

ALKMAAR - Mats Seuntjens staat vanavond in de spits bij AZ, wanneer zij het voor de KNVB-beker opnemen tegen VVV-Venlo. De overige namen in de opstelling van AZ zijn hetzelfde als afgelopen zondag tegen SC Heerenveen. Calvin Stengs zit voor de eerste keer weer bij de wedstrijdselectie. Hij begint op de bank.

Seuntjens neemt de plek over van Bjørn Johnsen, die de afgelopen weken in de spits stond maar niet kon overtuigen. In tien competitieduels scoorde hij drie keer voor AZ. Seuntjens speelde het huidige seizoen negen duels in de eredivisie voor de Alkmaarders, voornamelijk als invaller. In de 402 minuten die hij dit seizoen speelde scoorde hij nog niet.

VVV

Bij VVV-Venlo ontbreken de nodige namen die in het afgelopen weekend in het duel met FC Emmen (1-1) nog wel speelden. Onder andere Jerrold Promes, Tino Susic en Ralf Seuntjens ontbreken in de basisopstelling van de ploeg van Maurice Steijn. Zij worden vervangen door Christian Kum, Damian van Bruggen en Peter van Ooijen.

Het bekertreffen tussen AZ en VVV begint om 19.45 en is negentig minuten lang rechtstreeks te volgen via deze site, de app en Facebook-pagina van NH Sport.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjø, Koopmeiners, Til; Gundmundsson, Seuntjens, Idrissi

Opstelling VVV: Unnerstall; Rutten, Röseler, Kum, Borgmann; Van Bruggen, Post, Van Ooijen; Grot, Joosten, Samuelsen