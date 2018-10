Luchtvaartmaatschappijen springen om nieuw talent: dit weekend grote beroepenmarkt

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM Cityhopper, Corendon en TUI Nederland zijn dankzij de groeiende economie naarstig op zoek naar nieuw personeel. Iedereen die wel wat voelt voor een baan bij een luchtvaartbedrijf kan aanstaande zaterdag komen kijken op de beroepenmarkt in Badhoevedorp, vlakbij Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vraag naar piloten is na een jarenlang overschot ongekend hoog. De verwachting is dat die vraag alleen maar groter wordt. Vliegtuigfabrikant Boeing voorspelt dat er de komende 20 jaar wereldwijd maar liefst 790.000 piloten nodig zullen zijn.

Lees ook: 'KLM kaapt piloten weg bij concurrenten'

Niet alleen goedopgeleide piloten zijn erg gewild, maar ook nieuw cabinepersoneel en nieuwe luchtvaartechnici zullen de komende jaren als geroepen komen. En dat is maar een tipje van de sluier van wat er nodig is om luchthavens als Schiphol draaiende te houden.

Beroepenmarkt

Aanstaande zaterdag kan iedereen die geïnteresseerd is, kennismaken met werkgevers zoals KLM Cityhopper en TUI Nederland in het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp, vlakbij Schiphol. Daar wordt voor de achtste keer de Beroepenmarkt georganiseerd. Maar er is meer dan alleen luchtvaartmaatschappijen.

Zo zijn er onder andere stands van Luchtverkeersleiding Nederland, die ook staan te springen om nieuwe verkeersleiders, afhandelaars Aviapartner en Swissport, en meerdere vliegscholen.

Lastpakken

Voor diegene die een baan in de lucht ambiëren, zullen wel rekening moeten houden dat er ook steeds meer lastpakken meevliegen. Trainers van Be Secure geven de bezoekers een voorproefje hoe daar mee om te gaan.

Lees ook: Waarom twee F-16's vanochtend een KLM-vlucht met agressieve passagier begeleidden

De Beroepenmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Het hele programma vind je hier.