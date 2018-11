Supporters ODIN'59 met drie bussen richting unieke bekerwedstrijd tegen FC Emmen

HEEMSKERK - Een unieke wedstrijd, stelt ODIN'59-supporter Jaap Peekel. Vandaag reist hij samen met drie bussen clubvolgers af naar FC Emmen, waar hun 'cluppie' aantreedt in de beker tegen de eredivisionist.

Peekel tikt voorafgaand aan de busreis nog een balletje rond op het hoofdveld in Heemskerk. Daar blikt hij samen met kameraden Rinus Knoops en Cock Mulder vooruit op de wedstrijd. "Hier doe je het toch voor", lacht hij. "Spelen tegen een profclub is wel zo bijzonder. Dat maak je als amateurclub zelden mee", aldus Peekel tegen NH Nieuws.

Ook voor Rinus is het een bijzondere dag vandaag. "Dit is de kroon op het werk. De laatste drie jaar waren geweldig, waarin we ons hebben opgewerkt tot derdedivisionist. Uniek en we moeten gaan genieten", aldus de supporter.

Aanvang

De wedstrijd begint om 19.45 uur en is te volgen via het twitteraccount van NH Sport.