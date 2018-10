Deel dit artikel:













Swingende verkeersregelaar Sander: "Ik wil dat mensen een lach hebben op hun gezicht" Foto: NH Nieuws

SCHAGEN - Weer of geen weer, Sander Heemskerk doet altijd swingend zijn werk als verkeersregelaar. Zelfs in de stromende regen. "Ik vind het belangrijk om er een beetje jeu in te brengen voor de mensen!"

Inmiddels is Sander een bekende verschijning in Schagen. Bij vrijwel iedereen tovert hij direct een lach op het gezicht. "Als je het leuk doet, vindt iedereen het prima. Dan is er ook geen moeilijkheid over parkeren", vertelt hij. Lees ook: Dansende verkeersregelaar bezorgt Schagernezen lach op gezicht "Het belangrijkste vind ik dat mensen een lach op hun gezicht hebben. Dat is de reden dat ik het doe, dat ze welkom zijn." De mensen in Schagen kunnen zijn vrolijkheid wel waarderen. "Het is echt heel leuk hoor. Mensen vinden het heel indrukwekkend dat zo'n man zo vrolijk zijn werk doet", vertelt een voorbijgangster. Sander staat maar liefst negen uur per dag op zijn benen. "Ik heb ook geen pauze, want ik sta hier alleen." Toch klaagt hij niet, maar blijft gewoon vrolijk het verkeer regelen. Ook buiten Schagen

Niet alleen in Schagen reageren mensen positief op de dansmoves van Sander. Gisteren plaatsten wij de video op Facebook en die is inmiddels honderden keren geliked: