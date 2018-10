Hilversumse hartstocht: smachtende fan koopt 4000e roman uit bouquetreeks

HILVERSUM - Voor fans van de bouquetreeks is het weer smullen geblazen: het 4000e boekje van de romantisch-erotische serie ligt vanaf deze week in de schappen. Ook de 29-jarige Linda van der Velde uit Hilversum - al sinds haar 16e groot fan van de verhalen - heeft smachtend naar dat moment uitgekeken.

"Nou, ik kocht ze niet bij de supermarkt om de hoek", bekent Linda voor de camera van NH Nieuws. "Daar kwam ik dagelijks met mijn moeder en dat durfde ik niet. Dat gaf zo'n raar gevoel, die bekende cassières, nee."

Inmiddels schaamt ze zich helemaal niet meer en heeft ze er honderden gelezen. Hoeveel ze er in haar leven heeft gekocht? Ze is de tel kwijt. "Ik denk dat ik op een gegeven moment wel honderd paar boeken had. Dat ze op een gegeven moment tot de hoogte van de stoel komen en dat ik dacht: oké, waar moet ik ze allemaal laten?"

Boeken meerdere keren lezen

Vanwege een verhuizing heeft een groot deel van de boeken noodgedwongen weggedaan. De boeken die ze nog wel heeft, leest ze vaak meerdere keren. "Het klinkt heel stom, maar het is alsof het jezelf zou kunnen overkomen. Het zijn vaak gewone mensen. Heel simpel. Niet al te moeilijk. Het laat zien dat ondanks alle ellende en ups en downs die iedereen heeft, dat er toch iets moois uit kan voortkomen, iets goeds."

Daarom mag het 4000e boek ook echt niet ontbreken...Hoe lang dat exemplaar op haar nachtkastje ligt? "Ik ga naar huis en 'm lezen, wat dacht jij dan?" De kaft liegt er niet om: 'machtig en ongenaakbaar, Grieks en verleidelijk, sexy en arrogant', trekt de uitgever de smachtende lezer het verhaal in.

Rode oortjes

Ook Linda verwacht het verhaal met veel plezier en rode oortjes te lezen. "Zeker weten. Ik denk dat mijn vriend vanavond pech heeft voordat ik naar bed ga."