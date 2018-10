Schouder Vega uit de kom: "Vier dokters stonden aan mijn arm te sjorren"

AMSTERDAM - Hockeyster Charlotte Vega van Amsterdam is voorlopig uit de roulatie. Afgelopen vrijdag ging haar schouder uit de kom. Uiteindelijk moesten er vier dokters aan te pas komen om haar schouder terug te zetten.

Vega probeerde op de training een bal te onderscheppen. Ze strekte haar linkerarm, maar dankzij een duwtje schoot haar schouder uit de kom. "Ik voelde een intense pijn vanaf dat moment", zegt Vega tegen Hockey.nl. De fysio van Amsterdam kreeg het niet voor elkaar haar schouder terug te zetten.

Tien kilometer per uur

De weg naar het ziekenhuis die volgde was geen pretje. De auto moest tergend langzaam rijden. "Ik schreeuwde het uit. Ieder hobbeltje in de weg voelde ik, zelfs de herfstblaadjes waren een obstakel."

Vier dokters nodig

De schouder van Vega bleek compleet uit de kom, haar schouder zat bij haar oksel. "Met vier dokters sterk probeerden ze mijn schouder terug in de kom te duwen. Drie links, sjorrend aan mijn arm, een rechts, om te zorgen dat ik niet uit bed zou vallen. Mijn vader kwam net binnen toen ze aan het trekken waren. Dat was echt verschrikkelijk. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

Revalideren

Uiteindelijk werd de schouder weer teruggezet. "Wat was ik opgelucht. De pijn was niet helemaal weg, maar het voelde meteen beter. Ik ben niet bang voor de revalidatie. Ik ga vooral rustig de tijd nemen. De tweede competitiehelft sta ik er weer", aldus Vega.