Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Babyaapjesnieuws! Er is een mandril geboren in Artis Foto: Artis

AMSTERDAM - Hoera! Er is een mandril-aapje geboren in de Amsterdamse dierentuin Artis. Je weet wel, zo eentje als Rafiki uit The Lion King. Het kleintje is een paar dagen oud en als je geluk hebt, kan je hem of haar binnenkort buiten spotten.

Je kan volwassen mandrillen herkennen aan hun blauwe wangen, maar die heeft 'ie nog niet. De aap kan zestig tot tachtig centimeter lang worden. Lees ook: Bijzondere maar "levensgevaarlijke" bijtschildpad gevonden in Anna Paulowna Bedreigde diersoort

De mandril - die in het wild leeft in West-Afrika - wordt bedreigd omdat de lokale bevolking mandrillen eet. Voor hen is dit ‘bushmeat’ de enige beschikbare (kosteloze) bron van eiwitten. Onder bushmeat valt niet alleen de mandril, maar ook dieren zoals de gorilla, chimpansee en olifant.