Uienoogst verpest door droogte: 'Wel tot twintig procent minder'

MEDEMBLIK - De lange, droge en hete zomer heeft in West-Friesland en de Noordkop voor een slechte uienoogst gezorgd. Meerdere uientelers bevestigen aan NH Nieuws dat de opbrengst dit jaar tot twintig procent lager ligt dan vorig jaar. Landelijk ligt dat percentage zelfs nog iets hoger.

Uienteler Simon Wilms uit Anna Paulowna kan er over meepraten. "Het verschilt per stuk land, maar het is wel tien tot twintig procent minder. Maar als ik het landelijk bekijk - waar het bij sommige telers wel vijftig procent was - dan zeg ik voorzichtig dat wij er nog redelijk vanaf komen. Al zijn er altijd verschillen per bedrijf."

Lees ook: Westfriese Tafel promoot producten van regionale boeren

Volgens de teler hebben uien veel vocht nodig. Door de droogte zijn er minder. Maar de uien die zijn geoogst, zijn ook nog kleiner en minder lang houdbaar.



'We moeten wel leveren'

Telers in West-Friesland hebben dezelfde problemen. "We hadden een mindere oogst", zegt Tim Groot uit Oostwoud. "Normaal kopen we ook nog ander type uien in, omdat we diverse geschilde uien leveren aan bedrijven. En omdat de prijs nu enorm hoog is, wachten we daar nog even mee."

Toch moet hij op een gegeven moment de knoop doorhakken. "Uiteindelijk hebben we wel een leverplicht, dus we hopen dat de prijs nog wat gaat zakken. Maar er gaan ook verhalen dat er straks helemaal geen uien meer op de markt komen, dus dat baart wel zorgen. We gaan het zeker merken in de portemonnee, maar hoe erg precies valt nu nog niet te zeggen."

Lees ook: Droogte heeft gevolgen voor de landbouw: "We zijn afhankelijk van het weer, dat hoort erbij"



Wilms zegt dat bij hem de kosten met duizend euro per hectare zijn gestegen, vooral omdat het land vaker moest worden beregend. "Maar de prijs is ook heel hoog op dit moment. Dus dat compenseert de hoge kosten. Maar als je als teler niks te verkopen hebt, heb je dus ook niks aan een hoge prijs."



Prijs nu drie keer zo hoog

Hoezeer de prijs is gestegen blijkt wel uit een anekdote van de teler uit Anna Paulowna. "Vorig jaar was de prijs zo laag dat ik al een hele vracht in het voorseizoen had verkocht. Dat was voor 11,5 cent per kilo. Nu zou ik daar 30, 35 cent voor krijgen. Ik kan mezelf wel voor de kop slaan."



Toch blijft Wilms positief: "In Zeeland is het veel erger. Dus dan moeten wij niet mopperen, al zijn er ook hier in de regio probleemgevallen. Verhoudingsgewijs is het in de kop van Noord-Holland iets minder pessimistisch."