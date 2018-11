VVD Laren: "Laat verkeer voor Rosa Spier Huis omrijden via de Lange Wijnen"

LAREN - Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de verkeersonveilige situatie op het Hoefloo in Laren die door de bouw van het nieuwe Rosa Spier Huis is ontstaan. Dat vindt de VVD-fractie van de gemeente Laren. De partij oppert het idee om verkeer om te laten rijden via de Lange Wijnen, zodat de drukte op het Hoefloo wordt teruggedrongen.

De gestelde raadsvragen van de partij werden gisteren in de raadsvergadering behandeld. Door betonrot mag het bouwverkeer voor het nieuwe Rosa Spier Huis aan de Hector Treublaan niet over het viaduct over de Hilversumseweg rijden. Om te voorkomen dat dit toch zou gebeuren, is het viaduct uit voorzorg voor al het verkeer afgesloten.

De enige andere route is via de monumentale Hoefloo. Maar die laan lijdt onder de zware vrachtwagens die door de straat denderen. Bovendien is het volgens de omwonenden nog gevaarlijk ook, want dagelijks fietsen veel scholieren en kleine kinderen over het Hoefloo. Termen als "levensgevaarlijk" en "onverantwoord" vielen eerder al.

Andere oplossing

Wethouder Ton Stam zei eerder de frustratie te begrijpen, maar gaf aan dat er geen andere oplossing beschikbaar was. Volgens de VVD zou die er wel kunnen zijn: een omleiding via de Lange Wijnen. De partij wilde van het college weten of zij bereid was "een uiterste inspanning te leveren" door te onderzoeken of de Lange Wijnen kan worden aangepast en gereconstrueerd zodat deze permanent een aanrijroute kan worden voor het Rosa Spier Huis.

Volgens fractievoorzitter Johan de Bondt van de VVD stond wethouder Stam niet negatief tegenover de plannen. "De wethouder ziet zelf nog een mogelijkheid om de parallelweg door te trekken tot aan het ecoduct, waarna het verkeer verder rijdt over de Naarderstraat. En hij wil zowel zijn idee als ons voorstel laten onderzoeken." Welke oplossing het wordt, is De Bondt om het even. "Al denk ik wel dat Lange Wijnen beter is. Het is overzichtelijker en beter te beveiligen dan de route die de wethouder voorstelt."

Wat er ook wordt besloten: voor beide routes zal een weg moeten worden verbreed en moeten grondeigenaren een deel van hun grond afstaan. Een beslisisng hierover kan snel vallen. "De wethouder heeft toegezegd er binnen een maand uit te zijn en hij verwacht binnen enkele weken de medewerking van de grondeigenaren te hebben. Het betekent natuurlijk niet dat de weg er onmiddelijk ligt, maar ik heb goede hoop dat het een structurele oplossing is."

Bekijk in de kaart hieronder wat de huidige route is en wat de andere twee opties zijn: