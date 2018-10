Eerste molen omstreden windpark Zwaagdijk-Oost geplaatst: 'Wel even schrikken'

ZWAAGDIJK-OOST - De eerste molen van het omstreden windpark Westfrisia in Zwaagdijk-Oost staat op z'n plek. Een groot deel van de dorpelingen probeerde de komst van het park lange tijd te voorkomen, maar kreeg nul op het rekest. En nu de eerste er ook echt staat, is dat toch wel even schrikken. "Hij is echt mega", zegt een inwoner.

Tot aan de Raad van State probeerden de Zwaagdijkers een stokje voor de komst van de windmolens te steken. Ze zijn het er niet mee eens dat de molens dichter bij hun huizen mogen komen.

Waar in de rest van Noord-Holland windmolens op minimaal zeshonderd meter mogen staan, is dat in Zwaagdijk vijfhonderd meter. Maar toen ze ook bij de Raad van State geen gehoor kregen, werd in mei voorzichtig begonnen met de bouw.

Lees ook: Definitief windmolens in Zwaagdijk: bewoners 'enorm teleurgesteld'

'Bezorgd over de gevolgen'

De eerste molen staat naast de woning en het bedrijf van Mike Laan. En ondanks beloftes om overlast te voorkomen, maakt hij zich wel zorgen. "Ik ben bang dat we toch last gaan krijgen van de slagschaduw en het toch meer herrie gaat geven dan beloofd."

Naast zijn huis is het ondertussen een komen en gaan van voertuigen. "De hele dag stuiter je op je stoel. Stof, herrie, ga zo maar door. Hebt bepaalt momenteel wel je leven", aldus de Zwaagdijker. "Ik hoop dat we zonder kleurscheuren de toekomst in gaan."



Volgend jaar moeten de vijf windmolens in gebruik worden genomen. Met twaalf megawatt per jaar zou het park ruim 10.000 huishoudens van stroom moeten voorzien.