Awards voor bedrijven die mensen met beperking omarmen: "Belangrijk om er bij te horen"

HAARLEMMERMEER - Het jaarlijkse evenement DownTown Ophelia is een van de finalisten van de gloednieuwe INC Awards. Tijdens het evenement in Aalsmeer gaan mensen met een beperking aan de slag bij lokale ondernemers. De organisatoren zijn door het dolle heen: "Het is landelijke erkenning!", aldus Ilse Zethof.

De awards gaan naar organisaties die mensen met een verstandelijke beperking omarmen. DownTown Ophelia is genomineerd in de categorie werk & opleiding. "Toen we hoorden dat we genomineerd waren, was het natuurlijk al een feestje. Nu horen we bij de laatste drie!", zegt Zethof enthousiast.

"DownTown Ophelia is uniek in Nederland. Zoveel winkeliers werken op één dag mee om mensen aan het werk te zetten. En daarná natuurlijk ook, want mensen wordt vaak gevraagd in de winkels te komen werken. Het is voor mensen met een beperking zó belangrijk om erbij te horen"

Include everyone

INC staat voor 'include' en 'include everyone' is de slogan die bij deze prijs hoort. Organisaties die dít goed doen, vallen in de prijzen. "We vinden allemaal dat het natuurlijk nog veel beter kan, maar er gaat óók heel veel al goed", zegt Linda Germs van de INC Awards. "We wilden vooral dat gaan vieren wat er goed is gegaan en de mensen die hier het goede voorbeeld in geven daar een applaus voor geven."

Voor mensen met een beperking is het belangrijk om mee te doen in de maatschappij. De 21-jarige Meike van Eijk heeft het Syndroom van Down en is een van die mensen die dankzij DownTown Ophelia weet hoe het is om voor een baas te werken. "Het geeft mij kriebels in de buik", vertelt ze. Vandaag loopt ze een dagje mee bij de drogist in de Ophelialaan. Ze straalt terwijl ze de snoepjes sorteert of helpt bij de kassa. "Het geeft mij een tevreden gevoel", zegt ze.



Finalisten

Zeven andere Noord-Hollandse initiatieven zijn ook genomineerd. Voor de prijsuitreiking op 13 november houden de Stichting De Upside van Down en Stichting Downsyndroom een feestelijk gala in Huis ter Duin in Noordwijk. Het belooft een mooi feestje te worden. "We gaan er met een bus vanuit Aalsmeer naar toe, dus dat wordt héél gezellig!", aldus Zethof.