Schiphol wil schonere vliegtuigen belonen met nieuwe tarieven

HAARLEMMERMEER - Voor vliegtuigmaatschappijen die schonere en stillere vliegtuigen inzetten, wordt het aantrekkelijker om op Schiphol te vliegen. Dat blijkt uit de nieuwe haventarieven die Schiphol heeft vastgesteld voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.

Met de nieuwe tarieven betalen luchtvaartmaatschappijen in 2021 voor de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen 180 procent van het basistarief van de start- en landingsgelden. Voor de meest stille en schone vliegtuigen betalen zij 45 procent. Dat basistarief hangt af van verschillende factoren, zo is te zien in het document Tarieven en Voorwaarden van Schiphol.

De tarieven voor luchtvaartmaatschappijen stijgen de komende drie jaar met gemiddeld 7,9 procent. Die verandering vindt geleidelijk plaats.

Zeer fors

Luchtvaartmaatschappij KLM vindt de stijging van de tarieven "zeer fors" en stelt dat die voor een deel terug te voeren zijn op de gestegen operationele kosten van Schiphol. Ook vindt KLM dat vooral stillere vliegtuigen worden voorgetrokken met goedkopere tarieven, maar dat niet voldoende wordt gekeken naar duurzame initiatieven. De luchtvaartmaatschappij had bijvoorbeeld liever gezien dat kortere vluchten een hoger tarief zouden moeten betalen dan verre vluchten.

Wettelijk gereguleerd

De vaststelling van de haventarieven is wettelijk gereguleerd. De tarieven dekken de kosten die Schiphol maakt voor de faciliteiten waar luchtvaartmaatschappijen gebruik van maken. Schiphol stelt de havengelden vast na besprekingen met alle luchtvaartmaatschappijen die van en naar Schiphol vliegen.